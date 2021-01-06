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2022 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası: Türkiye: 24 - Polonya: 29

2022 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası elemeleri 5.

Grup 3. maçında Türkiye Erkekler hentbol A Milli takımı ile Polonya Milli Takımı Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Porsuk spor salonunda saat 19.00'da başlayan karşılaşma da 24-29 skorla Milliler sahadan mağlup ayrıldı.



Salon: Porsuk Spor Salonu


Hakemler: Bogdan Nicolae Stark, Romeo Mihai Stefan


Türkiye: Alp Eren 1, Onur 2, Ömer Ozan, Doruk 9, Uğur, Mehmet, Çoşkun, Görkem 4, Baran 1, Halil İbrahim 1, Yakup Yaşar 1, Yunus, Ömer Faruk, Yaşar Erdem, Can 1, Özgür 4


Polonya: Kornecki, Olejcniczak 2, Krajewski, Walczak, Sıcko 4, Majdzinski 1, Wyszomirski, Czuwara, Pilitowski 3, Moryto 6, Daszek 3, Gebala M. 3, Przbylski, Dawydzik 1 , Gebala T. 6, Chrapkowsk


İki dakika cezası alanlar: Doruk, Baran, Uğur, Alp Eren (Türkiye), Gebala T., Sicko, Krajewski, Majdzinski, Przybylski (Polonya)

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