2022 yılı Nobel Ekonomi Ödülü Posteri İİBF'de yerini aldı

Ekonomi alanındaki en prestijli ödül olarak nitelendirilen Nobel Ekonomi Ödülü'nü 2022 yılında ABD'li akademisyenler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig bankacılık ve finansal krizler konusundaki çalışmalarıyla kazandı. İsveç Merkez Bankası tarafından verilen ödülün değerlendirme ve seçim süreci İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yürütülüyor.

Ödüllerin öneminin ve çerçevesinin daha geniş kitleler tarafından anlaşılabilmesi sağlamak amacıyla İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi her yıl ödül konusuna ilişkin posterler hazırlıyor. 2020 yılından itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde de sergilenen Nobel Ekonomi Ödülü posterlerinin 2022 yılı Nobel Ekonomi ödülü için hazırlanan versiyonu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu, Fakülte sekreteri Recep Elvan ile Dekan ve Bölüm Başkan yardımcılarının katıldığı etkinlikle sergilenmek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki yerini aldı.

İİBF Dekanı Dağdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nobel Ekonomi Ödülü posterlerinin 2020 yılından itibaren Fakültede sergilendiğini, Fakültenin bu köşesinde Fakülte kurucuları tarafından hazırlattırılan, ekonomi tarihine yön veren büyük düşünürlerin baskı resimlerinin yer aldığını, aslında onların oluşturduğu bilgi birikiminden hareketle bugün ödüle konu olan çalışmaların yapılabildiğini belirterek, “Biz de fakültemizin bu köşesinde söz konusu duruma vurgu yaparak öğrencilerimizi esinlendirmek istiyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Erol Kutlu da, Bernanke, Diamond ve Dybvig'in çalışmalarının ana konusunun finansal krizler esnasında bankaların ekonomideki rolünü kavramaya yönelik olduğunu belirterek banka iflaslarının krizlere etkisi analiz edilerek, mevduat sahiplerinin kriz sürecinde paralarını çekmek için yaptıkları davranışların finansal kurumların çöküşünü hızlandırdığını ve tüm sektörü riske sokabileceğini görgül olarak gösterdiklerini ifade etti. Kutlu konuşmasını, geçmiş yıllara ait Nobel Ekonomi Ödülü posterlerinin İİBF İktisat Bölümü koridorlarında ilgililere ilham vermeye devam edeceğini dile getirerek noktaladı.