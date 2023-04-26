2023 Hz. Mevlana yılına özel olarak fotoğraf yarışması düzenlenecek

Mevlana yılı olarak ilan edilmesi münasebetiyle fotoğraf yarışması düzenleyeceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Hz. Mevlana ve Mevlevilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2023 yılını Hz. Mevlâna Yılı olarak ilan etmişti. Eskişehir Mevlevihanesi Kültür ve Eğitim Vakfı, Hz. Mevlâna ve Mevlevilik konulu bir fotoğraf yarışması düzenleyecek. Vakıftan yapılan açıklamada, "Hz. Mevlâna' nın 750. Vuslat Yıldönümü münasebetiyle tertiplediğimiz Fotoğraf Yarışmasında her yaştan, amatör veya profesyonel, kamera veya cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflarınızla, sizleri yarışmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yarışma 1 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak 30 Haziran 2023 günü sona erecek. Yarışmaya katılacak adayların fotoğraflarını Eskişehir Mevlevihanesi Vakfı, Kurşunlu Kütüphanesi, Kurşunlu Külliyesine elden ya da mail olarak teslim edebilecekleri belirtildi. Yarışmada birinci olana dijital fotoğraf makinesi, ikinci olana tripod, üçüncü olana ise Bluetooth hoparlör ödülleri verileceği duyuruldu. Yarışmayla ilgili detaylı bilgi emev.org internet sitesinden öğrenilebilecek.