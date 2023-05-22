2023 Milli Kültür Bilgi Yarışması muhteşem finallerle gerçekleşti

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen Ortaokullar ve Liselerarası Millî Kültür Bilgi Yarışması'nın finalleri yapıldı.

Öğrencilerin millî ve manevi değerlerini pekiştirmek, tarihî ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak üzere yirmi yıl önce çıkılan ve salgın gibi sebeplerle birkaç yıl kesintiye uğrayan yolculuğun 16'ncı yılına ulaşıldı. Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Salonu'nda bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ortaokullar Arası Millî Kültür Bilgi Yarışmasının finali Gülay Kanatlı Ortaokulu, Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu, Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulu öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerinin katılımıyla başladı.

Yarışmada, katılımcı okullara Türk tarihini, Türk coğrafyasını, Türk Dünyasını ve edebiyatını, sanatını, sporunu ve vatandaşlık bilgisini kapsayan 20 soru soruldu.

Yarışma sonunda Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu 1., Namık Kemal Ortaokulu 2., Gülay Kanatlı Ortaokulu 3., Şehit Teğmen Subutay Alkan 4. oldu. Yarışmanın ardından ödül törenine geçildi.

Ayrıca Liseler arasında öğrencilerin millî ve manevi değerlerini pekiştirmek, tarihî ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak ve yarınlara hazırlamak üzere liselerarası bilgi yarışması da düzenlendi. Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Salonu'ndaki finaller Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi, Uluslararası Cevat Ülger İmam Hatip Anadolu Lisesi, Fatih Fen Lisesi ve Eskişehir Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerinin katılımıyla başladı. Yarışmada, yarışmacı okullara Türk tarihini, Türk coğrafyasını, Türk Dünyasını ve edebiyatını, sanatını, sporunu ve vatandaşlık bilgisini kapsayan 20 soru soruldu.

Uluslararası Cevat Ülger İmam-Hatip Anadolu Lisesi birinci oldu

Yarışma sonunda Uluslararası Cevat Ülger İmam-Hatip Lisesi 170 puanla 1., Eskişehir Anadolu Lisesi 160 puanla 2., Cemal Mümtaz Soysal Bilimler Lisesi 150 puanla 3. ve Fatih Fen Lisesi 120 puanla 4. oldu.

Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, yarışmalarla ilgili yaptığı konuşmada özetle, “Yapmış olduğumuz bu faaliyetin adı ister istemez yarışma oluyor. Ne var ki bizim gayemiz yarışmanın ötesinde çocuklarımızın millî kültürümüze, değerlerimize, mukaddeslerimize ilgi ve alakalarını arttırmak; bu çocuklarımızı en güzel şekliyle yarınlara hazırlamak. Her şey birle başlıyor; Mustafa Kemal de Osman Gazi de Alpaslan da Timur da birdi. Acaba bu çocuklarımızın içerisinden de birler çıkar mı diye ümit ve heyecanla bu yarışmalara devam ediyoruz. Bu çocuklarımızın pak alınlarından öpüyorum. Başta aileleri olmak üzere yavrularımıza emek veren siz kıymetli öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Bir 19 Mayıs sonrası bu toprakları “Ebedi Vatan” kılan başta Sultan Alparslan, Osman Gazi ve Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere bütün şühedayı ve geçmişlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyorum. Liseler arası yarışmanın amacı evlatlarımızın millî kültürümüze, tarihimize ve mukaddeslerimize ilgilerini artırmak, duygularını canlı tutmaktır. Özellikle son 40 seneden bu tarafa eğitim sistemimiz, müfredatımız testlere boğulmuş vaziyette olduğu için çocuklarımız çok fazla metin okuması yapamıyor ve millî kültürümüze karşı ilgilerini geliştiremiyorlar. Eğitimimizi planlayıp yönetenlere karşı acaba bir örnek olabilir mi düşüncesinden hareketle bir avuç öğrenciye ulaşsak bile bu yarışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ümit edelim ki Millî Eğitim Bakanlığı bütün Türkiye'de bu ve benzeri faaliyetleri arttırarak devam ettirir. Daha geçtiğimiz günlerde 104. yılını idrak ettiğimiz ve bu kâinatta adımızı silmek isteyenlere karşı ilk adımını attığımız günler sonrasında; bu coğrafyanın nasıl vatan olduğunu, pahasının, bedelinin ne olduğunu; emperyalizmin bu coğrafyaya girdiğimizden itibaren başlatmış olduğu haçlı seferlerinin halen günümüzde de devam ettiğini; bütün bunlara karşı uyanık bulunmak ve yarınlara nasıl hazırlanmak gerektiğini, eski haşmetli günlerimize ancak böyle ulaşılabileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Bu çocuklarımıza emek veren bu günlere hazırlayan aileleri başta olmak üzere siz öğretmenlerimize minnetlerimi iletiyor, yavrularımızın alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu" diye konuştu.

Dereceye giren okullara başarı plaketi ve başarı belgesi, danışman öğretmenlere de teşekkür beratı takdim edildi. Yarışmacı öğrencilere ise başarı belgesinin yanı sıra madalya, para ödülü ve kitap hediyesi verildi.