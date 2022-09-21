2023'e Doğru Şehir Buluşmaları toplantısı Eskişehir'de yapıldı

Eskişehir'de düzenlenen 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zaferle çıkacağız” dedi.

Eskişehir'de bir otelin toplantı salonunda AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı düzenlendi. Yurt genelinde 81 ilde ve bağlı tüm ilçelerde düzenlenen programların Eskişehir'deki organizasyonuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberinde 5 MKYK üyesi ile farklı illerin temsilcisi 8 milletvekili katıldı. Gün boyu Eskişehir'e bağlı 14 ilçede yapılacak organizasyonlarla saha çalışmaları güçlendirilmiş olacak.

“2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zaferle çıkacağız”

Basın mensuplarıyla bir araya gelinin programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2023 seçimlerinde zafere olan inançlarının tam olduğunu belirtti. Seçim yaklaştığı için değil de her zaman saha çalışmalarına önem verdiklerini belirten Karaaslan, “2023 seçimlerine dokuz ay gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde, seçim yaklaştı diye sahada olanlardan değiliz. Biz, bir önceki seçimin bitmesinin ertesi günü sahaya inen ve çalışmalara kaldığı yerden aynı heyecanla devam eden bir teşkilatın mensuplarıyız. Tabii korona virüs sürecinde sekteye uğrayan bu çalışmalarımız biz siyasetin gönül inşa etme olduğunu bilenler olarak kaldığımız yerden hızla devam ettik. Biz masanın gücüne değil, sahanın gücüne inanıyoruz. 2023 seçimlerinden inanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak çok büyük bir zaferle çıkacağız. Ama aynı zamanda AK Parti olarak da inşallah 16. büyük seçim zaferimizi elde edeceğiz” dedi.

“TOGG, Türkiye'nin otomobili bir dünya markası olma yolunda”

Eskişehir'de bulunması dolayısıyla 1961 yılında yapılan Devrim otomobilinin engellendiğini hatırlatan Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TOGG'un engellenemeyeceğini ve dünya markası olacağını, “Devrim otomobili, yarım kalmış bir hayal. Eskişehir için çok önemli. Devrim otomobili 30 kadar genç mühendisin 120 gün kadar süre içerisinde yapılması istenen projeydi. Proje aslında hayata geçti. Aslında o otomobil üretildi. Ama ne yazık ki kamuoyu baskısının ve basının hayalin gerçekleşeceğine milleti hiç inandırmaması engel oldu. O gün devrim otomobili belki yarım kaldı. Belki bir hayal kırıklığına dönüştü. Ama bugün devrim otomobili TOGG, Türkiye'nin otomobili bir dünya markası, bir küresel marka hedefi olma yolunda inşallah. Diyoruz ki o 29 Ekim'de olamadı ama bu 29 Ekim'de olacak. 99. yılımızda fabrika hayata geçecek ve ardından da 2023'ün ilk çeyreğinde banttan indirilecek” sözleriyle ifade etti.

“Türkiye 100. yılında doğalgazına kavuşacak”

Dünya genelinde yaşanan enerji krizinden kendi kaynaklarını kullanan ülkelerin hasar almayacağını ve bu doğrultuda Karadeniz'de çıkan doğalgazın büyük önem arz ettiğini belirten Çiğdem Karaaslan, “2023 yılı sadece bir seçim zamanı olmadığını sizlere ifade etmek istiyorum. Enerji Bakanımız bahsetti. Dünyada böyle büyük bir enerji krizi yaşanırken dün yapılan açıklamayla tabii ondan önce Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yolu zaten işaret etmişti ama gerçekten çok önemli gelişmeler oluyor. Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp doğalgazda, Sakarya gaz boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. 20 kilometre kadar bir alan kaldı. Türkiye'ye, 100'üncü yılının Mart ayının ilk haftasında inşallah gaz akışı sağlanacak. Bu ülkelerin küresel meseleyle baş etmek için öncelikle kendi kendine yetebilecekleri sözünü vurguluyor. Türkiye'nin stratejisi kendi doğalgazını çıkarabilecek kadar güçlü olabilen ve bunu vatandaşıyla paylaşarak Avrupa'nın düştüğü duruma düşmeme noktasında bir gelecektir” diye konuştu.

“Yaptığımız tüm hayırlı işlerin karşısında engel olarak durdular”

Toplantıya katılan bir gazetecinin Eskişehir'de yapılan her TOKİ inşaatının belediye tarafından engellenmeye çalışılması hakkındaki sorusu hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, “CHP'nin nasıl bir zihinle hareket ettiğini bildiğim için tabii ki yapabilirler. Geçmiş tecrübelerden yola çıkarak şu ana kadar biz hangi hayırlı işi yaptık veya yapmaya başladık da bu zihniyet bu muhalefet çetesi buna karşı durmadı ki? Biz hangi adımı attık ve bu adım Türkiye'nin hayrına mı, değil mi diye bakmadan sadece bu AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi o yüzden karşı çıkalım demedi ki? Dolayısıyla geçmişte bu kadar çok tecrübe yaşayınca sorunun spesifik olarak bu şehirde ne anlama geldiğini tam bilmediğim halde ‘Muhtemelen olur' cevabını verebiliyorum. İlk iktidara geldiğimiz yıllarda önce dediler ki yapamazsınız. Biz iyi yapabileceğimiz kanıtladık. Başladık yapmaya. Sonra dediler ki yaptırmayız. Yani yapabilirsiniz ama biz yaptırmayız. Yürüyüşler, bir sürü olaylar yaşandı. Bu ülke ne kadar zaman, ne kadar emek ve enerji kaybetti? Arkasından dediler ki, yaptınız da ne oldu? Yani bizim tüm yaptığımız işleri değersizleştirme politikasına başladılar. En son geldiğimiz noktada “Biz söyledik de yaptınız” dediler. Bu da son nokta oldu” dedi.

“AK Parti hükümeti Eskişehir'e 30 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı”

Toplantıda yaptığı konuşmada Eskişehir'e yapılan yatırımlardan bahseden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizi ve milletvekillerimizi şehrimizde ağırlamaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Eskişehir il teşkilatı olarak ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda şehrimizde ev toplantıları, esnaf ziyaretleri, mahalle buluşmaları, sivil toplum buluşmaları yaparak genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda 2023'e doğru gece gündüz çalışıyoruz. Bugün şehir buluşmalarına Eskişehir'de ev sahipliği yapmış olmaktan ayrıca mutluyuz. AK Parti'nin istişare kültürüne ne kadar önem verdiğini gösteren bu toplantılar bizim için ayrıca çok önemli. Bugün toplam 14 ilçemizin tamamında milletvekillerimizle birlikte sahaya dokunarak 2023'e doğru şehir buluşmalarında inşallah tüm kademelerimizle sahada olacağız. Allah'ın izniyle akşama kadar dolu dolu programlar yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümeti, bakanlarımız, şehrimizin milletvekiliyle birlikte Eskişehir'e 30 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. Bunlardan bazıları özellikle pandemide çok önem arz eden Şehir Hastanemiz ve Yunus Emre Hastanemiz. Eskişehirspor'umuzun stadyumu, Millet Bahçesi, Dede Korkut Parkı, adliye binamız, emniyet binamız, sefer sayılarının da yakın zamanda arttırıldığı hızlı tren. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen şehrimizin milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak”

Şehir buluşmalarında yapılan geniş çaplı çalışmaların ileriki süreçler için faydalı olduğunun altını çizen Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Yardımcımıza, MKYK üyelerimize, değerli komşu milletvekillerimize Eskişehir'imize hoş geldiniz diyorum. Sizin bugün yapacağınız çalışmalar özellikle ilçelerimizde yapacağınız çalışmalar, değerlendirmeler ve gözlemler bizim de bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak. Biz bu işi çok önemsiyoruz.”