23 ilde yapılan 62 ‘faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen ‘Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Polis ekiplerince yapılan iki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açarak, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanları yaklaşık 70 bin TL dolandıran karı koca yakalandı.

Alınan bilgilere göre; şüpheli Volkan D. (34) ve Emel D. (25) isimli çift iddialara göre, ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte kişisel üyelik hesabı oluşturarak, ‘Anakucağı-Puset, bebek bezleri' ve benzeri bebek malzemelerinin satış işlemi gerçekleştirdi. Şüpheli karı-koca, özellikle yeni bebek sahibi olan insanları hedef alarak, farklı şahıslar adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden birçok insanla irtibata geçti. Sattıkları malzemeleri en az bin TL üzerinden siteye koyup, ‘sıfır ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini' belirten dolandırıcı çift, daha sonra satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde göndermelerini istedi. Ardından ATM'lerden paraları çektikten sonra, ürünlerin kargo bilgilerini isteyen alıcılara ise alınan ürünü göndermeyip, cinsel içerikli fotoğraflar attı.

“Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin”

Ayrıca ağına düşürdüğü insanlardan kargo gönderme bahanesiyle kimlik bilgilerini alıp, sonraki mağdurlara, bir önceki müşterinin bilgileriyle dolandıran çift, insanların şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine ise “Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin” şeklinde alay ettikleri de yapılan konuşmalarda ortaya çıktı.

“Dolandırıcı çift bir önceki müşterinin bilgileriyle sonraki mağdurları dolandırdıkları belirlendi”

Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, iki aylık teknik takip sonucu; 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 62 ‘Faili Meçhul Dolandırıcılık' olayının şüphelilerinin Volkan ve Emel D. çiftinin olduğu tespit edildi. İstanbul'da saklandıkları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Akşam saatlerinde kente getirilen zanlılar, burada Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapan şahısların ilçe emniyetindeki sorguları devam ediyor.