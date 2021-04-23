23 Nisan'da kısıtlamalara pek uyulmadı

Yurt genelinde 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de çok sayıdaki kişinin uymadığı gözlendi.

Artan vaka sayılarıyla birlikte uygulanan tedbirlere, 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması eklenmişti. Fakat şehir genelindeki park ve yürüyüş yollarında yasağa uyulmadığı görüldü. Bayramı buruk geçiren çocuklarını dışarı çıkaran aileler görülürken, pandeminin ulaştığı boyutların farkında olmayan çocuklar bayram kıyafetleriyle ve bayraklarla dışarı çıkarak günlerini kutladı. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de dışarıda olup güneşli havanın tadını çıkartması, vaka sayılarındaki artışın devam ettiği Eskişehir'de tedirginlik oluşturdu.