23 yaşındaki Aslı Ece'nin ölümden döndüğü kazanın iddianamesi hazırlandı

Eskişehir'de 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Aslı Ece Ersoy'un omurgasının kırılmasına ve 20 gün yoğun bakımda kalmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, hafif ticari araç sürücüsünün ‘taksirle yaralama' suçundan cezalandırılması ve süresi 3 aydan az olmamak üzere sürücü belgesinin alınması istendi.

Eskişehir'de yaşayan Aslı Ece Ersoy (23), geçen yıl 1 Ekim günü sabah saatlerinde işe gitmek için evinden motosikletiyle yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde sol şeritten ilerleyen Ersoy, idaresindeki 26 AEE 219 plakalı motosikletle, iddiaya göre aynı bulvar üzerinde orta şeritten dönel kavşağa yaklaşırken aniden sola dönüş yapmak isteyen İsmail T. (28) idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersoy, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Ersoy, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde çoklu kırıklar olan Ersoy; yürüyemediğini, sol elini kullanamadığını ve ağrılarının olduğunu kaydetti. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Müştekinin yaralanmasıyla ilgili kusurum yoktur”

Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü İsmail T., savcılık ifadesinde hatalı olmadığını belirterek, “Olay tarihinde benim kullandığım araç ile bulvarda seyir halindeydim. Kavşağa doğru sola sinyal vererek kavşağa girdiğim sırada arkamdan Aslı Ece'nin motosikletinin hızlı bir şekilde geldiğini gördüm. Ben sağ şeride geçerek kurtarmak istediğim halde hızını kesemeyerek aracımın sol arka kısmından bana çarptı. Aracımda kaza nedeniyle maddi hasar oluştu. Bende yaralanma olmadı. Bana çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığını öğrendim. Müştekinin yaralanmasıyla ilgili kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Hafif ticari sürücüsü asli kusurlu bulundu

Kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda, hafif ticari araç sürücüsü sanık İsmail T.'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 84'üncü maddesinde belirtilen ‘doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü Aslı Ece Ersoy'un ise ilgili kanunda yer alan ‘aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve cezada yarı oranında artırım istendi

Kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, otomobil sürücüsü sanık İsmail T. hakkında, motosiklet sürücüsü Aslı Ece Ersoy'a karşı ‘taksirle yaralama' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kaza neticesinde Ersoy'un vücudunda hayatını ağır (6) derecede kemik kırığına sebep olması nedeniyle sanığa verilecek cezanın yarı oranında artırılması istendi. Ayrıca sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi ve hükmün kesinleşmesi halinde 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep edildi. Davanın ilk duruşması Mayıs ayında görülecek.