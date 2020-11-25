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24 Kasım Öğretmenler Gününde gelen acı haber

Eskişehir Seyitgazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Yalçın Altan Özkan, bir süredir tedavi gördüğü Şehir Hastanesinde vefat etti.


Öğretmenliği süresince birçok başarılı çalışmalara imza atan Özkan, son olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü yürütüyordu. Covid 19 tedavisi gören Özkan, 24 Kasım öğretmenler gününde vefat etmesi sevenlerini derinden etkiledi. Sosyal medya üzerinden sevgilerini dile getiren İbrahim Cıracı;"Her yönüyle örnek aldığım, babam gibi saydığım değerli müdürüm, inanmak istemiyorum... Mekanı cennet olsun inşallah" diye belirtti. Emekli öğretmen İsmail Eryılmaz ise; "Şu anda meslektaşım öğretmen Yalçın Altan Özkan'ın vefatını öğrenmiş bulunmaktayız. Böyle anlamlı günde ne kadar zamansız çok üzgünüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim camiasının başı sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye belirtti.

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