24 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada baba ve oğlu tutuklandı

Eskişehir'de çıkan kavgada 24 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Çobandere Sokak'ta meydana gelen olayda, Suat Akarsu (24) ile Emir Efe A. (19) arasında ‘küfürleşme' meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Akarsu, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayet şüphelisi Emir Efe A. ile babası Erol A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.