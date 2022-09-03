240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir evden 240 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalanırken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde faili meçhul hırsızlık olaylarını çözmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir evden gerçekleşen 240 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu olayın failleri A.B. ve Y.U. yakalandı. Yapılan aramalarda ise bahse konu olayda çalındığı tespit edilen 15 adet yüzük, 8 çift küpe, 5 adet bilezik, 5 adet gram altın, 5 adet çeyrek altın ve farklı modellerdeki mücevherler ele geçirildi.

Toplamda 240 bin lira değerinde ziynet eşyalar, sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.