25 yıldır öğrencilerin vazgeçilmezi oldu

Eskişehir'de 25 yıl önce ilk şubesini açan ‘Donas' lezzeti ve fiyatı ile her kesimden insanın vazgeçilmez dostu oldu.

Eskişehir'de ilk şubesini 25 yıl önce açan Donas Grubu yıllardır gençlerin ve öğrencilerin vazgeçilmez lezzeti konumuna geldi. Şuanda 30 ilde yaklaşık 60 şubesi ile hizmet veren Donas, Eskişehir ile anılır markalar arasında yerini aldı. Öğrenci oldukları şehre gelen misafirlerin ilk uğradıkları işletmelerden biri olan ve yılda milyonlarca misafiri ağırlayan işletme yine Donas oluyor.

“Yurt dışı için Ar-Ge çalışmaları sürüyor”

Konuyla ilgili konuşan DNS Grup Genel Müdürü Kenan Araz, 1997 yılında kurulan işletmenin şuanda 30 ilde 60 şube ile hizmet verdiğini ifade etti. Yurt dışı için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü belirten Araz, “25 yıl önce hitap ettiğimiz yaş aralığı 13-25 arasında değişiyordu. Bugün müşteri portföyümüz 50 yaşına kadar dayanıyor. Bunun sebebi de o yıllarda şubelerimize gelen müşterilerimiz, bugün çocuklarıyla gelip bildikleri ve güvendikleri markada gönül rahatlığıyla donasın tadını çıkartıyorlar. Öğrencilerin tercih etmesindeki en büyük etmenler, uygun fiyatlı, doyurucu olması. Ürünün içerisinde katkı, koruyucu ve kimyasal madde bulunmuyor. Bütün ürünlerimiz günlük ve doğal şekilde hazırlanıp satışa sunuluyor. Donas'ı, Donas yapan en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Ayrıca akşam kalan ürünleri ertesi gün kullanmıyoruz. Bunları hayvan barınaklarına gönderiyoruz. Ertesi gün tekrar taze şekilde ürün satışına başlıyoruz” dedi.

“Yıllardır 10 milyon üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz‘'

Araz, “Her geçen yıl müşteri sayımızın üzerine yaklaşık yüzde 20'lik bir rakam koyarak, büyüyerek ilerliyoruz. Yıllık 10 milyon üzerinde müşteri ağırlıyoruz. Bunu franchise olmadan, kendi bünyesinde öz sermayesiyle büyüyen, kurumsal ve profesyonel bu işi yapan çok nadir firmalardan bir tanesiyiz. Bütün şubeler tamamen merkezden yönetiliyor. Aynı zamanda franchise ve ortağı olmayan yüzde yüz Türk firmasıyız. Ancak bu saatten sonra da çok yoğun talepler neticesinde, franchise Ar-Ge çalışmalarına başladık. Eğer o kısım da markamızın kalitesini ve imajını zedelemeden bir yol haritası çıkartabilirsek, kısıtlı sayıda olmak şartıyla bu çalışmalara da başlayacağız. Ancak orada da olmazsa olmazımız, kalite ve doğallık olacak” diye konuştu.

“Kendi tüketmediğimiz ürünü başkasına satmayız”

Donas'ın sağlıklı ve güvenilir olduğunu sözlerine ekleyen Araz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kendimizin tüketmediği bir ürünü asla başkasına satamayız. Benim çocuğumun da en çok sevdiği ürün Donas ve ailecek tüketiyoruz. Biz tuşumuzu, baharatımızı neredeyse ürünün içerisindeki her şeyi 20 yıldır bildiğimiz, tanıdığımız firmalara yaptırıyoruz. Orada da katkı, koruyucu ve kimyasal olmamasına özen gösteriyoruz. Tüketmediğimiz bir ürünü asla satamayız ve bu bizim vicdanımıza da sığmaz zaten.”