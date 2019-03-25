250 bin yavru sazan balığı suyla buluştu

Eskişehir'de yer alan iç sulara Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 250 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever bir açıklama yaptı. Müdür Sever, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesi tarafından üretilerek müdürlüğümüze teslim edilen 250 bin adet yavru sazan balığının il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından aynı gün içerisinde 9 ilçemizde bulunan iç sularımızdan 26 su kaynağına usulüne uygun şekilde bırakıldı. İlimizde yer alan Alpu ilçesi Yenice Baraj Gölü, Aktepe ve Yayıklı Göleti, Beylikova ilçesi Okçu ve Kızılcaören Göleti, Çifteler ilçesi Sakaryabaşı Sulak Alanı, Günyüzü ilçesi Günyüzü-1, Günyüzü-2 ve Mercan Göleti, İnönü ilçesi Kuzfındık Baraj Gölü, Dutluca-1 ve Dutluca-2 Göletleri, Mihalıççık ilçesi Sazak-1 ve Ahurköy Göletleri, Odunpazarı Porsuk Çayı, Seyitgazi ilçesi Arslanbeyli, Büyükyayla, Seydisuyu ve Yukarı Söğüt Göleti, Sivrihisar ilçesi Bahçecik, Oğlakçı Göletleri ile Balıkdamı ve Tepebaşı ilçesi Keskin, Çukurhisar Göleti, Musaözü, Yukarı Kartal Göletlerine bakanlığımız programı kapsamında toplam 250 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Ortalama ağırlıkları 3-5 gram civarında olan yavru sazanların 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy limiti olan 40 santimetreye ulaşabilecekler."