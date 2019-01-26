26. Adalet ve Demokrasi Haftası

Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Eskişehir'e gelerek Uğur Mumcu Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Güngör, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştığını, tam bağımsız Türkiye için çaba gösterip emperyalizme karşı çıktığını belirtti. Özden Güngör, "Mumcu, aynı zamanda devletin itibarının düşünmek yerine düşünen politikacılarla da mücadele etti. Emekten yanaydı barışı savundu ve terörün her türlüsüne savaş açtı" dedi.

Uğur Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği bu anıtın, bir ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacağını kaydeden Güngör, "Bu anıtın burada bulunmasında katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Uğur Mumcu'yu bir kez daha saygıyla anıyorum" diye konuştu.