269 polisin katıldığı denetimlerde 3 bin 458 kişiyi sorgulandı

Eskişehir'deki denetimlerde 3 bin 458 kişiyi sorgulayan ekipler çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası, aranması, para cezası bulunan, yoklama kaçağı olan şahısları tespit edip işlem yaptı. Ayrıca çalışmalarında 1 kurusıkı tabanca ele geçiren ekipler, bin 324 araç kontrol edip, 290 sürücüye toplamda 521 bin 269TL cezai işlem uyguladı.

Dün gece saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında il genelinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 269 polis ve 1 Tim Çevik Kuvvet Personeli'nin katılımıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 458 şahıs sorgulandı. Şahısların sorgusunda; 1 şahsın nitelikli yağma suçundan aranması olduğu ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 1 şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olduğu ve 5 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 1 şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan arandığı, ayrıca 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ayrıca sorgulamada 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, ayrıca 2 bin240 TL para cezasının, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı ayrıca 4 bin 120 TL para cezasının, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı ayrıca 4 bin 120 TL para cezasının olduğu belirlendi. Yine sorgulamada 10 şahsın hırsızlık suçundan, 1 şahsın resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan, 1 şahsın tehdit suçundan, 1 şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, 1 şahsın başkasına ait kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan, 1 şahsın konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan, 1 şahsın basit tehdit suçundan, 1 şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan,1 şahsın iftira suçundan, 1 şahsın hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan, 2 şahsın basit yaralama suçundan, 1 şahsın tehdit suçundan, 1 şahsın kasten yaralama suçundan, 1 şahsın bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan, 1 şahsın kasten yaralama suçundan, 1 şahsın dolandırıcılık suçundan, 1 şahsın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ve 1 şahsın silahla tehdit suçundan aradığı belirlenirken, toplamda 34 şahsın aranmasının olduğu, 6 şahsın yoklama kaçağı olduğu ekiplerce yapılan sorgulamada tespit edildi.

Ayrıca ekiplerin çalışmalarında, şahıstan 1 kurusıkı tabanca ve 22 fişek ele geçirilirken, 90 umuma açık yer denetlenmiş; 2 işletmede toplamda 2 şahsın sigorta ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı, 1 işletmede kapalı alanda sigara kullanımı, 2 işletmede mesul müdürün işletmede olmadığı tespit edildi.

Gece polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 324 araç kontrol edilirken, 290 sürücüye toplamda 521 bin 269TL cezai işlem uygulandı.