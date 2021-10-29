29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir'de coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de cumhuriyetin ilan edilişinin 98'inci yıldönümü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Törende Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98'inci yıldönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Eskişehir'de de yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, düzenlenen törende korteje katılarak bayraklarla kutladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in askeri araçla korteje katılan vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstikla Marşı ile devam etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ulusal akrobasi timi Türk Yıldızları, bulvar üzerinden uçarak korteje katılanları selamladı.

Törene; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir”

Törende cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılını kutlayan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. 15 Temmuz'da büyüklüğüne ve saygınlığına yakışır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen aziz milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Dik ve asil duruşuyla asaletini gösteren aziz milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya; bu değerleri yüceltmeye, millî birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye birlik beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün önderliğinde yüksek bir iradeyle reddedilerek, dünyada hiçbir milletin başaramayacağı bir gayret, fedakârlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucunda kurulduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.