‘Engelli yoktur, engeller vardır' sloganıyla faaliyete başladıklarını aktaran Sönmez, “Memur-Sen Engelliler Komisyonumuz, engellemenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edinmiş olup bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Kamuda toplam 51 bin 814 engelli çalışanın olduğunu belirten Sönmez, “Engelli çalışanlarımız atamaları yapılırken engelinin bu işe uygun olup olmadığı, yapıp yapamayacağı araştırılmamaktadır. Dolayısıyla ataması yapılan engelli çalışanlar işe başladıktan sonra idareci ile karşı karşıya gelmekte, engeline uygun olmayan işlerin yapılması talep edildiğinde ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyor, engelsiz bir dünyada yaşamayı diliyoruz” ifadesinde bulundu.

Düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Vekili Mehmet Bilik de, sendika olarak engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.