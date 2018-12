Ahmet Ataç, “Laf ile engeller ortadan kalkmaz, hepimizin destek vermesi lazım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman birlikte olacağız” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Gökkuşağı Kafe'deki etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, TED Eskişehir Koleji Kurucu Temsilcisi Banu Kurt, çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yaparak engelli bireylere ve ailelerine hitap eden Başkan Ataç, “3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikler Cumartesi gününden bu yana devam ediyor. Bugün de kahvaltıda bir araya geldik. Ayrıca bu buluşmamızın güzel bir yönü daha var; bir akülü ve bir de manuel olmak üzere iki engelli aracı bağışlandı. Birini birazdan engelli bir bireyimize takdim edeceğiz. Eskişehir'de araç bağışları örnek seviyede gerçekleşiyor ve bu da bizi memnun ediyor. Bağışçılarımızın her birine teşekkür ederken devamını da diliyorum. Biliyorsunuz, bu konuda ihtiyaç sona ermiyor, her zaman ihtiyaç söz konusu. Her zaman söylüyorum; engellilerin günü olmaz, 365 gün sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'u engelli, bu yüksek bir oran. Bu yüzden tüm kurumlar ve bireyler duyarlı olmak durumunda. Biz belediye olarak sizlerin ihtiyaçlarını çok önemsiyoruz. 2009'da bir slogan ile yola çıkmıştık; engellilere hobi değil istihdam çalışmaları gerçekleştireceğiz, demiştik. Bu fikrin arkasında durduk ve Gökkuşağı Kafeler ile Montaj Atölyesi'ni hayata geçirdik. Bu güzel projeler ile gençlerimizin istihdam edilmesine olanak sağlıyoruz. Şimdi de Montaj Atölyesi'nin bir yenisini Organize Sanayi Bölgesi'nde açacağız. Böylelikle daha fazla gencimiz fabrikalarda çalışabilecek. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak, övünçlüyüz. Sevgili çalışma arkadaşlarıma, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'ye ve bize destek olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar söylüyorum; birlikte ve mutlu yaşamak için engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Laf ile engeller ortadan kalkmaz, hepimizin bir taraftan destek vermesi lazım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman birlikte olacağız, gününüz tekrar hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra TED Koleji'nin bağışladığı akülü aracı engelli Esat Yavuz'a teslim ederken, Tepebaşı Belediyesi adına ise manuel aracı Sakatlar Derneği'ne teslim etti. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de konuşmasında, “Bu özel günde Esat Yavuz'a takdim edilen akülü araç ile engelinin kalkmasına vesile olan Ahmet Başkanımıza ve TED Koleji'ne teşekkür ediyorum. Allah kimseyi engelli yapmasın” ifadelerini kullandı.

Kurum olarak araç bağışında bulunan TED Eskişehir Koleji Kurucu Temsilcisi Banu Kurt ise “Küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik. Böyle bir günde çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan bireyler ve aileleri de Başkan Ataç'a her zaman yanlarında olarak destek verdiği için teşekkürlerini iletti.