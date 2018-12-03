Eskişehir'de faaliyet gösteren engelli dernekleri başkanları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarette engelli derneklerinin temsilcileri, Odunpazarı Belediyesi'nin engellilere verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi ve Kazım Kurt'un engelliler için birçok başarılı proje yaptıklarını söyleyen temsilciler, Kazım Kurt'tan çok memnun olduklarını belirtti. Dernek temsilcileri ayrıca Başkan Kurt'a istek ve önerlerini de söylediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplum olmanın gereği olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına daha fazla proje yapacaklarını ifade eden Başkan Kurt, bu aydan itibaren her ayın son Cuma günü Engelli Dernekleri ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Seramik Park Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinde bir araya geleceklerinin müjdesini verdi. Başkan Kurt, “Her ayın son Cuma günü tüm engelli dernekleri ile buluşup onların sorunlarını ve isteklerini dinleyeceğiz. Çözümleri engelliler ile birlikte arayacağız” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Başkan Kurt ve engelli derneklerinin temsilcileri, Sille Sanat Sarayı, İlk Adım Fotoğraf Atölyesi ve EFSAD tarafından hazırlanan “Görülmeyen Kareler” sergisini gezdi. Sergiyi hazırlayan Emel Sezer ve Serdar Aksoy, sergilenen fotoğrafların görme engelli çocukların hayal dünyaları ile çekildiğini söyledi.