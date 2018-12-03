Dr. Uğur Bilge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, eğitim gören engelli hastaları evlerine ziyaret ederek günlerini kutlayıp çiçek takdim etti.

Doç. Dr. Bilge'nin ziyaretine Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Proje ekibi ve TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert de katıldı. Engelli kişileri güçlendirmek ve kapsayıcılığı ve eşitliği sağlamanın tüm dünyada ana hedef olduğunu belirten Dr. Uğur Bilge; Birleşmiş Milletlerin ana temasının bu yıl, 2030 Sürdürülebilir kalkınma gündemi kapsamında kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir kalkınma için engelli bireylerin güçlendirilmesine odaklandığını belirterek, “Engelli kişiler, hem işverenler hem de süreci izleyenler tarafından izlenmelidir. Hükümetler, engelli kişiler ve onların temsilci örgütleri, akademik kurumlar ve özel sektör, engellilere yönelik bu hedefleri sağlamak için tüm dünyada bir “ekip” olarak çalışmalıdır. Sağlık sunucuları ise; doğum, hastalık, kaza ve afet nedenli engellilik riskini azaltmak için çalışmalı ve engelli bireylerin durumlarının iyileştirilmesi, sağlık durumlarının kötüye gidişlerinin önlenmesi ve bu bağlamda sağlıklarının korunmasına ekip olarak destek vermelidir” dedi.

Bilge; 2015 yılında müdürlüklerinin bünyesinde kurulan Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz proje ekibimiz bugüne kadar 12 bin 95 engelli vatandaşa 2 engelli araç ve 12 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini, kent merkezindeki hastanelerde oluşturdukları engelli ve yaşlı refakat birimleri sayesinde de engelli vatandaşların zorluk çekmeden sağlık hizmeti almalarını sağladıklarını anlattı.