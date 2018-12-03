3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne engelli ve eski hükümlü işçi alımı için mülakat yapıldı.

Mülakat, İl Müdürü Dr. Emine Sever başkanlığında, Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen, il müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin katılımıyla yapıldı. İl Müdürü Sever, mülakat öncesi yaptığı açıklamada; bu özel ve anlamlı günde kurumlarına engelli ve eski hükümlü işçi alınmasından çok mutlu olduğunu ifade etti.

Engellileri teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmanın herkesin görevi olduğunu belirten Sever, “Tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ederim” dedi.

Daha sonra engelli ve eski hükümlü işçi alımı için mülakat yapıldı. Mülakat sonuçlarının 4 Aralık tarihinde İl Müdürlüğünün “eskisehir.tarimorman.gov.tr” web adresinde yayımlanacağı belirtildi.