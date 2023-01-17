3 aydır yürüyemeyen eski futbolcu ameliyat sonrası sahalara dönmeye hazırlanıyor

Sivas'ta geçmişte futbolcu olan ve yaşadığı kalça labrum yırtığından dolayı sağ bacağını hareket ettiremeyen Yusuf Çataltepe, Eskişehir Şehir Hastanesinde, Türkiye'de çok nadir yapılabilen kapalı ameliyat sayesinde 2 günde ayağa kalktı.

Sivas'ta ikamet eden 60 yaşındaki eski amatör futbolcu Yusuf Çataltepe, kalçasının eklem kısmında yaşadığı ağrılar sonucunda hayatı adeta kâbusa döndü. 3 aydır çektiği ve gün geçtikçe şiddetlenen ağrıları için doktora giden Çataltepe, muayenesinin ardından sağ bacağındaki rahatsızlığının sebebinin kalça sıkışma sendromuna bağlı kalça labrum yırtığı olduğu tespit edildi. Sivas'taki ekipman yetersizliği sebebiyle kızının da ikamet ettiği Eskişehir'de, Şehir Hastanesi'nde tavsiye üzerine Operatör Doktor Aytek Hüseyin Çeliksöz'e muayene olan Çataltepe'nin, Türkiye'de çok ender olarak yapılabilen Kalça Artroskopi ameliyatı yapılmasına karar verildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan ve 4 noktadan kapalı bir biçimde yapılan operasyonda açık ameliyatta ulaşılamayacak noktalara ulaşıldı. Kapalı yapılan ameliyatla kalçanın korunması amaçlandı. İşlem sonrasında, 2 gün gibi kısa bir sürede bacağını hareket ettirmeye, hatta yürümeye başlayan eski futbolcu, şimdi sahaya çıkacağı günleri iple çekiyor.

“Bölgemizde oldukça nadir yapılan bir ameliyat”

Eski amatör futbolcu Yusuf Çataltepe'yi kapalı bir biçimde Artroskopi ameliyatını yapan Operatör Doktor Aytek Hüseyin Çeliksöz hastanın durumu hakkında konuştu. Ameliyatın çok iyi geçtiğine değinen Dr. Çeliksöz, “Yusuf Bey tarafıma, Sivas'tan başvurdu, kalçasında kasığına vuran ciddi bir ağrısı vardı. Oturup kalkarken, yürürken şiddetli ağrıları oluyordu, dizini karnına doğru çekemiyordu. Muayenemizde, MR'ında, görüntülemelerimiz de kalça ekleminde bir problemi olduğunu gördük ve bu problem kapalı bir kalça Artroskopi ameliyatı ile giderebileceğini düşündük. Daha sonra hastamızı ameliyata aldık. Bir kapalı kalça artroskopisi yaptık. İstediğimiz başarıya ameliyat sırasında ulaştık, kendisi gayet mutlu. Önümüzde bir iyileşme sürecimiz olacak. Bu ameliyat bölgemizde oldukça nadir yapılan bir ameliyat, hastanemizde de ilk kez yapıldı. Özel araç gereçleri oluyor, onları ancak temin edebildik. Bu konuda bize destek verenlere de teşekkür ediyorum. Hastamız mutlu, bu ameliyatı diğer hastalara da yapmaya devam edeceğiz. Kapalı ameliyatın iyileşme süresi çok daha hızlı. Kapalı bir ameliyat ama içeride yaptığımız çok büyük bir iş. Bu ameliyat kalçayı koruyan bir ameliyat yani bu hastamız bu ameliyatı geçirmeseydi kısa zamanda kalçasına kalça protezi yani metal implantlar koymamız gerekecekti” dedi.

“3 aylık ağrımı 2 günde telafi ettin”

Şifayı evinden 700 kilometre ötede, Eskişehir Şehir Hastanesinde bulan Yusuf Çataltepe, mutluluğunu ve doktoruna olan teşekkürünü şu sözlerle dile getirdi:

“Sonsuz teşekkür ediyorum hocam. 3 aydır çok şiddetli ağrılarım vardı ama bu 3 aylık ağrımı doktorum 2 günde telafi etti. Onun için de iş ortada, oturmamda kalkmamda gayet rahatım. Hocam her türlü sana teşekkür ediyorum.”