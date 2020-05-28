3 Bin yavru sazan sulara salındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi Beyyayla göletine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2019 yılı Balıklandırma Programı kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 3 bin pullu sazan yavrusu salındı.

Sarıcakaya ilçesine tahsis edilen 3 bin adet yavru sazan balığı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesi tarafından üretildi. Balık salım etkinliği; İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Haydar İpek'in katılımıyla gerçekleşti. Ortalama ağırlıkları 2 gram civarında olan sazan yavrularının ancak 3-4 yıllık bir süre sonunda avlanabilir asgari boy limiti olan 40 santime ulaşabilecekleri belirtildi. Balıklandırma çalışmalarında, halihazırda yetiştiriciliğe açılmamış olan ve amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarının özellikle tercih edildiği vurgulandı. Yetkililer, gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmeden suya geri salınmaları konusunda avcılara mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.