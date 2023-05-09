3 kuşaktan öğrenciler birlikte bin fidan dikti

Anadolu Üniversitesi, Kuşaklar Arası Dayanışma Kulübü, Tazelenme Üniversitesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen '7'den 77'ye Hatıra Ormanı' etkinliğinde 3 kuşak öğrenciler bir araya gelerek yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturdu.

Anadolu Üniversitesi, kuşakların iletişimini güçlendirmek, kaynaşmasını sağlamak ve gelecek nesillere güzel bir doğa bırakabilmek için önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen Tazelenme Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Mustafa Kemal İlkokulu'ndan öğrenciler birlikte yaklaşık bin fidan dikti. Etkinlikte ilkokul birinci sınıf öğrencileri, üniversiteli gençler ve 60 ila 80 yaş arasındaki Tazelenme Üniversitesi öğrencileri bir araya geldi. Gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakabilmek için düzenlenen etkinlikte yaklaşık 200 öğrenci kuşakların kaynaşmasını ve birlikteliğini vurguladı.

“Üniversitemiz bu etkinliği gelenekselleştirmek istiyor”

7'den 77'ye Hatıra Ormanı etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek fidan diken Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal, düzenlenen etkinliğin adeta bir şenlik havası taşıdığını söyledi. Bu fidanların nesiller boyunca yeşil kalmasını temenni ettiğini belirten Erdal, “Şuan 7den 77ye ağaç dikim merasimindeyiz. Üniversitemiz artık bu etkinliği gelenekselleştirmek istiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle beraber gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Şuan bu alanda ilköğretim 1'inci sınıflarından, Tazelenme Üniversitesinden 85 ila 86 yaşlara kadar öğrenciler var. Hepsi Anadolu ailesi mensupları, dolayısıyla bir taraftan da kuşaklar arasındaki yeşil ve çevre bilincini geliştirmek istiyoruz” dedi.

“Biz her şeyi fidan dikmek için bir vesile görmek istiyoruz”

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan diken Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, şunları söyledi:

“Biz de orman bölge Müdürlüğü olarak bugün Anadolu Üniversitesi ile birlikte böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı son derece memnunuz. Orman Teşkilatı olarak biz her şeyi fidan dikmek için bir vesile görmek istiyoruz. Bugün de Anadolu Üniversitesinin katılımıyla bir hektarlık alanda yaklaşık bin çam ve sedir fidanını toprakla buluşturacağız. Ben bütün dikilen fidanların tutmasını ve hayırlı olmasını diliyorum. “

“Ülkemizi yeşilliklere boğmamız gerekiyor”

Tazelenme Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Canan Fincancı, böyle bir etkinliğe katılabildiği için mutlu olduğunu söyledi. Her yaştan öğrencinin burada olmasından keyif aldığını dile getiren Fincancı, “Bugün burada geleceğimiz olan çocukların nefes alabilmeleri için 3 kuşak bir arada fidan dikimine geldik ve 3 kuşağın el ele oluşunu göstermek istedik. Ülkemizi yeşertmek istiyoruz. Yanımda okul arkadaşlarım ve genç öğrenciler var. Tazelenme Üniversitesinden arkadaşlarım, Anadolu Üniversitesi'nden ve ilkokuldan öğrenciler ile bir araya geldik. Ben küçükleri daha çok sevdiğim için onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemizi yeşilliklere boğmamız gerekiyor çünkü rahat nefes almamız, sağlığımız ve yaşam yönünden ağaç ile orman çok önemli. Orman demek hayat demek” şeklinde konuştu.