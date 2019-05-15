3 milyon lira dolandıran çift adliyede

Eskişehir'de oto, arsa, daire ve küçükbaş hayvan alım-satımı bahanesiyle 24 kişiye senet vererek 3 milyon lira dolandıran karı-koca adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 ve 2019 yıllarında oto, arsa, daire satımı yaparak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, Mahmut Ç. (37) ve Selda Ç. (35) olduğu tespit edildi. Şikayetlere göre 24 kişiye karşılıksız senet veren karı-kocanın, 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan ortak çalışma sonucunda Balıkesir'de yakalandı. Yakalanan şahıslar, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.