3. Uluslararası Piyano Günleri Gülsin Onay konseri ile başladı

Uluslararası Piyano Günleri açılış konserinde Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda müzikseverlerle buluşan açılış konserine Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün ile birlikte çok sayıda müziksever katılım gösterdi.

“İnsanlığın kendini belirleyebilmesinin temel unsuru sanattır”

Konsere ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, “Yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli piyanist ve eğitmenleri; öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve sanat severlerle buluşturmanın heyecanını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Pandeminin zor şartlarına rağmen yüksek katılım ve destekle gerçekleşen bu etkinliği, aslında salgın karşısında insanlık direnci ve azminin bir göstergesi olarak yorumlamak mümkün. Bu çerçevede başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere, bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen Piyano Anasanat Dalı'nın tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere, Anasanat Dalı Başkanı Prof. Oytun Eren'e, Üniversitemize ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Nice piyano günlerinde bir arada olmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyor, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum” dedi

Konserde Bach, Beethoven ve Chopin'e yer verildi

Önemli bir Chopin yorumcusu olarak tanınan, 2003'ten beri “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” olan ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay konserde; J.S Bach'tan “1. Partita Si Bemol Majör BWV 825”, L.v. Beethoven'dan “Andente Favori” Fa majör WoO 57, A.A Saygun'dan Sonatin op.15 ve F. Chopin'den “Noktürn” Mi Bemol Majör Op.9 No.2 ve “Polonez” La Bemol Majör Op.53 parçalarını seslendirdi.

Konserin sonunda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Gülsin Onay'a çiçek takdim etti. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde gerçekleştirilen “Piyano Günleri” 22 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.