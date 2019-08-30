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30 Ağustos Zafer Bayramı Sivrihisar'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı Sivrihisar’da düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı Sivrihisar'da düzenlenen törenle kutlandı.


Kaymakamlık makamında başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile devam etti. Kaymakam İsmail Soykan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan Komutanı Albay Ali İnci, Sivrihisar halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu. Kutlamalar Türkiye'nin milli akrobasi pilotları Ali İsmet Öztürk ve Semin Öztürk'ün gösterileri ile son buldu.

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