30 Belde Evi'nde maske üretimi

Belde Evi'nde kadınlar, 30 merkezde maske üretimi gerçekleştiriyor.

Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanı sıra, zor günlerde de dayanışmanın merkezi oluyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki 30 Belde Evi, dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüse karşı tedbir amacıyla kullanılan maskelerin üretimine ev sahipliği yapıyor. Belde Evi kadınları, Tepebaşı Belediyesi personelinin yanı sıra vatandaşların kullanımına sunulmak üzere maske üretiyor.

Tepebaşı Belediyesi personelinin maske ihtiyacını tamamlayan kadınlar, merkezlerde maske üreterek dayanışma sürecine katkı sunmaya devam ediyor. Toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte kadınlar, artan maske ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla maske üretimi gerçekleştiriyor. Duyarlılık örneği gösteren kadınlar, sürece katkı verdikleri için mutlu olduklarını ifade ediyor. Belde Evi kadınları, “Tepebaşı Belediyemiz her zaman bizim yanımızda. Biz de bu zor dönemde birbirimize destek olmak istedik. Bu süreci Başkanımız Ahmet Ataç'ın da belirttiği gibi dayanışma ruhu ile aşacağımıza inanıyoruz” diyor.

Kadınların hazırladıkları maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ihtiyaç dahilinde maske üretiminin devam edeceğini belirtiyor.