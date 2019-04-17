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30 bin TL değerinde iskele demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, bir iş yerinden inşaat iskele demirlerini çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibiyle Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, bir iş yerinden inşaat iskele demirlerini çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine, Eskişehir-Ankara karayolundaki Mobilyacılar Kooperatifi Sitesi'nde bir iş yerinden 30 bin lira değerindeki inşaat iskele demirlerinin çalındığı tespit etti. Güvenlik kameraları incelemeleri ve çevre soruşturmaları sonucu olayı 3 şahsın gerçekleştirdiği belirlenerek şahısların kullandığı araç takibe alındı. Tespit edilen araçta polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan Tarık A., Mustafa G. ve Burak K., gerçekleşen kovalamaca neticesinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan 3 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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