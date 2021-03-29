İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Beylikova'da da gerçekleştirildi

Yaya geçitlinin önemine vurgu yapmak ve hatırlatmak için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘30 Mart’ta Kırmızı Çizgimizi Çektik’ uygulaması için Beylikova ilçesinde de çalışmalar başlatıldı.

Yaya geçitlinin önemine vurgu yapmak ve hatırlatmak için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması için Beylikova ilçesinde de çalışmalar başlatıldı.


Beylikova Belediyesi ve Beylikova İlçe Emniyet Amirliği tarafından İçişleri Bakanlığının düzenlediği ‘30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çektik' uygulaması ile yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak için çalışmalara başlandı. Yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerinin yanı sıra, okul geçitleri ile kavşak giriş çıkışları da kırmızıya boyandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.