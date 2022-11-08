İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

30 saniyede motosiklet adeta yok oldu

Eskişehir’de bir kuryenin motosikletini sadece 30 saniyede çalan hırsızın rahat tavırları hayret uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de bir kuryenin motosikletini sadece 30 saniyede çalan hırsızın rahat tavırları hayret uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriye Mahallesi Paşa Sokak ve Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Cadde ve sokağın kesişiminde bulunan bir fastfood restoranında kuryelerin kullandığı motosiklet, gece geç saatlerde bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, aracı kendi aracıymış gibi 30 saniyede götürdüğü görüldü. Rahatlığı ile şaşkınlık uyandıran hırsızın motosikleti çalma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.