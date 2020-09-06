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31 bin 446 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda 31 bin 446 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince yapılan operasyonda 31 bin 446 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesine yönelik kaçak akaryakıt sevkiyatı yapan bir kamyon tespit etti. Kamyonetin kasasında bulunan tankerde yapılan aramada son zamanlarda Eskişehir'de yakalanan en yüksek kaçak akaryakıt miktarı olan 31 bin 446 litre akaryakıt piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

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