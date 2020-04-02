32 öğretmen bir araya gelerek uzaktan eğitime destek projesi başlattı

sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırladıkları İngilizce ders içeriklerini internet üzerinden erişime sundu.

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk ve Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Mehtap Öz, Eylül ayında ‘English Beyond Ability (EBA) eTwinning' projesini başlattılar. Türkiye'nin çeşitli illerinden 30 öğretmen ve yurt dışından 2 yabancı öğretmen ile yürütülen proje ile EBA kullanımını arttırmak amaçlandı. Okulların kapalı olduğu bu dönemde proje öğretmenleri, tüm İngilizce öğretmenlerinin, öğrenci ve velilerin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla ortaokul düzeyinde 5,6, 7 ve 8. sınıflar için İngilizce kitapları hazırladı. Kitaplarda çoğu öğrenciler tarafından seslendirilmiş dinleme metinleri, oyunlar, okuma parçaları, kelime etkinlikleri bulunuyor.

Proje kurucusu Selda Kul Baştürk, ‘'Türkiye'de EBA kullanımı maalesef kötü bir tecrübe ile hız kazandı. Bizler bu projeyi Eylül ayında EBA portalını zenginleştirmek, öğrencilerin aktif EBA kullanımını sağlamak için başlattık. Bu süreçte uzaktan eğitime destek verebilmek için İngilizce kitaplarımızı daha hızlı bir şekilde öğretmen, öğrenci ve velilerimizin kullanımına sunduk. Kitaplarda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz'' dedi.