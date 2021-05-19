33 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi babasının evinde yakaladı

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli illerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı hakkında 27 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 hakaret ve 1 şantaj olmak üzere 33 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan açık cezaevi infaz kurumu firarisi K.K.'yi yakalamak için bir operasyon düzenledi. Şahıs, Sakarıkaracaören mahallesinde ikamet eden babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi K.K., Beylikova adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.