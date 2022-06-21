39 okuldaki 2 bin 567 öğrenciye iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri verildi

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine karşı bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kentte öğrenim gören 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşılarak iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri gerçekleştirdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yönetimi eğitimlerinde, günümüzün en önemli küresel sorunu olan iklim krizine karşı çocukların bilinçlenmesi, edindikleri farkındalık sayesinde de daha iyi bir dünya için harekete geçmelerini sağlamak amaçlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimler ile İklim krizine karşı dayanıklılık geliştiren, çözümler üreten, çevreye ve insanlığa fayda sağlayan bireyler yetiştirebilmek, çocukların geleceğe güvenle hazırlanması için okullara destek veriliyor.

2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı

Yalnızca Tepebaşı ilçesi değil Eskişehir genelinde faaliyet gösteren okullardan gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilen iklim eğitim programı ile 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı. 7-12 yaş arası 52 öğrenciye de Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölye eğitimi verildi. Eğitimlerde öğrencilere, çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nedenleri, etkileri, çözüm önerileri, sera gazları, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgiler verildi ve iklim değişikliği, tasarruf konularına ilişkin eğitici videolar izletildi. Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesinde ise iklim değişikliği ve yapılabilecekler ile ilgili oyunlar oynatıldı. Ayrıca iklim konusunda proje çalışmaları olan okullara da İklim