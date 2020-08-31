İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4-6 yaş Kur'an kursları kapılarını açıyor

Tepebaşı Müftülüğü, 4-6 yaş gurubu minikler için düzenlenen Kur’an-ı Kerim kursu kayıtlarını başlıyor.

Tepebaşı Müftülüğü, 4-6 yaş gurubu minikler için düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursu kayıtlarını başlıyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını 28 eylül'de açacağını duyurdu. Tepebaşı Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren Şehit Erdar Ege 4-6 yaş grubu Kur'an kursu ve Hatboyu Sevgi Çiçekleri 4-6 yaş grubu Kur'an kursu 7 Eylül'de öğrenci kayıtlarına başlayacak. Korona virüs pandemisine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken yetkililer, kayıt esnasında gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ve detaylı bilgiye kursların sosyal medya hesaplarından veya iletişim numaralarından ulaşılabileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.