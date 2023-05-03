İhlas Haber Ajansı

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4 adet tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahıs, taşıdığı 4 adet tabanca ile 1 adet delici alet ele ile birlikte yakalandı.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahıs, taşıdığı 4 adet tabanca ile 1 adet delici alet ele ile birlikte yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın valizinde ve üzerinde yapılan arama sonucunda, 4 adet tabanca, bir miktar narkotik madde ve cam aparat, 1 adet delici alet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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