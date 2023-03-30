İhlas Haber Ajansı

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4 aracın karıştığı trafik kazası kamerada

Eskişehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıdı.

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, yoldan geçen başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde akan trafikte ani fren yapılmasından dolayı bir kamyon, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de, önünde ve yanında seyreden iki otomobile çarptı. Kamyon sürücüsünün manevrası yetersiz kalırken, meydana gelen kaza sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Şoför kabininde sıkışan kamyon sürücüsü ise, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, başka bir aracın yol kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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