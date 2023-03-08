4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı

Eskişehir'de 4 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen şahıs yakalanırken, evinde yapılan aramada silah, bıçak ve çok sayıda çalıntı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleşen 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen U.K. isimli şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Şahsa ait ikamette yapılan aramada, 1 adet silah ile 3 adet mermi, 2 adet bıçak, 2 adet televizyon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet saat, 8 adet otomatik garaj kapısı anahtarı ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.