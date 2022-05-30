4. Çocuk Satranç Turnuvası sona erdi

Çocuk Satranç Turnuvası sona erdi. Çetin mücadelelerin yaşandığı turnuvada, dereceye giren çocuklar belli oldu.

Tepebaşı Belediyesi gerçekleştirdiği faaliyetler ile kentteki çocukların gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Belediye bünyesinde çocuk merkezleri ve Belde Evlerinde eğitim alan 100 öğrencinin katıldığı 4. Çocuk Satranç Turnuvası da 28-29 Mayıs tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı turnuva, 8 yaş altı ile 12 yaş ve altı grubu olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu gözlemcilerinin de yer aldığı turnuvada, her iki kategoride de ilk 3'e giren satranççılar plaket, ilk 10'a giren satranççılar ve tüm katılımcı çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

Müsabakalar sonunda 2013-2010 arası doğumlularda birinci Sinem Aydemir, ikinci Muhammed Ali Öztürk, üçüncü ise Utku Sami Önal oldu. 2014-2015 doğumlu çocuklarda ise birinciliği Burak Gözütok, ikinciliği Erdil Erdoğan, üçüncülüğü ise Ahmet Kaymaz kazandı.

Turnuvaya katılan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikten dolayı mutluluğunu ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.