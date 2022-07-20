4 ülkenin ortaklığıyla yürütülen “Erasmus Plus Leader Projesi” kapanış toplantısı

Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; Anadolu Üniversitesi, İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu, Yunanistan'dan Aristotle Selanik Üniversitesi ve Selanik 67. İlkokulu, İtalya'dan Macerata Üniversitesi, Malta Üniversitesi ve St. Benecdict Birzebbuga İlkokulu ortaklığıyla yürütülen “Erasmus Plus Leader Projesi” kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, akademisyenler, Milli Eğitimde görevli öğretmenler ve davetliler katıldı. Proje ortaklığında bulunan yabancı eğitmenler ise online olarak toplantıya katılarak proje detayları hakkında bilgiler verdi. İlkokulda öğrenim gören mülteci çocukları konu alan projeye, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

“Onun için göçmenlik zor zanaat”

Toplantıda göçmenlik hakkında konuşan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, “Bulunduğunuz topraklardan, bulunduğunuz geleneklerden, annenizden, babanızdan, akrabalarınızdan ayrılıp, bilmediğiniz coğrafyalara doğru yelken açmak, insan hayatının en zor aşamalarından birisi. Ayrıca gittiğimiz toplulukta kabul görmeme, oranın gelenek göreneklerinin size yabancı olması, geçiminizi sağlama konusundaki sıkıntılarınız, ayrıca birtakım göçmen kamplarında yaşanan hukuksal ve asayiş sorunlarının hepsi çok yorucu şeyler. Ama hepsinden daha yorucu olanı aslında geleceğe dair bir ümidinizin olamaması, önümüzü görüp bir plan yapamıyor olmanız. Onun için göçmenlik zor zanaat” dedi” dedi.