4. Uluslararası Disleksi Kongresi ESOGÜ'de düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türkiye Disleksi Vakfı işbirliğiyle "Bizi Fark Et Fark Ettir" konulu 4. Uluslararası Disleksi Kongresi düzenlendi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye ve yurt dışındaki 10 üniversiteden gelen öğretim üyelerinin katılımları ile düzenlenen kongrede özgül öğrenme bozukluğu tüm yönleriyle ele alındı. Açılışta konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Saniye Tülin Fidan, özgül öğrenme bozukluğunun bireysel olarak ölçülen standart testlerde bireyin yaşı, zeka düzeyi ve yaşına uygun eğitim aldığı göz önünde bulundurulduğunda öğrenme başarısının düşüklüğü olduğunu söyledi. Özgül öğrenme bozukluğu tanısı alan çocukların tanı sonrası kaliteli bir destek eğitimi almasının en büyük gereksinim olduğunu belirten Doç. Dr. Fidan, kendilerinin de kongrede 4 farklı atölye çalışması ile eğitim uygulamalarına destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti. Ayrıca multidisipliner çalışmanın zor ve zahmetli olsa da özgül öğrenme bozukluğu ile mücadele eden çocukların gereksinimlerinin doğru belirlenmesi için zorunlu olduğunu dile getiren Doç. Dr. Fidan, multidisipliner bilimsel bakış açısı ve uluslararası katılımla şekillendirdikleri 4. Uluslararası Disleksi Kongresi'ne katkı sunan konuşmacı, katılımcı ve destekçilere kongre düzenleme kurulu adına teşekkür ederken, artık geleneksel hale gelen kongreye ilgi ve katılımın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını diledi.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise yaptığı konuşmada, ESOGÜ olarak böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan, yurt içi ve yurt dışından konukları Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Özgül öğrenme bozukluğunun önemli bir sağlık sorunu olmasının yanında disiplinlerarası bir yaklaşımı gerektirdiğini vurgulayan Arslantaş, bu bakımdan sadece tıbbi değil aynı zamanda eğitimsel ve teknolojik bakış açılarıyla bu bozukluğa müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Açılışın ardından Özgül Öğrenme Bozukluğu'nda Okuma Güçlükleri, Ruhsal Hastalıkların Öğrenme Üzerine Olumsuz Etkisi konulu paneller ve konuşmacıların sunumları ile ilk gün tamamlandı. Kongre ikinci gün gerçekleşen panel, çalıştay, atölye çalışmaları ve konuşmacıların sunumları ile sona erdi.