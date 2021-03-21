“40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar" sempozyumu bildiri kitabı yayınlandı

yılında besteci, orkestra şefi, kanun virtüözü Hasan Ferid Alnar anısına düzenlenen "40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar” sempozyumunun bildiri kitabı 11 Mart'ta yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, kaleme aldığı kitabın sunuş yazında, “Cumhuriyetimizin ilk döneminde müziğin sosyolojik olarak irdelendiği, Ferid Alnar'ın öğrencileri tarafından orkestra şefliği ve eğitimci yönünün ortaya konduğu, sanatçının Türk makam müziği besteciliği ile kanun icrâcılığı ve çoksesli bestelerine ilişkin katkılarının değerlendirildiği bilimsel toplantının ürünü olan '40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar' kitabı aracılığı ile müzik alanına katkı sunuyor olmaktan müteşekkir” dedi.

“Sanata ve özelinde müziğe ilişkin destek daimi olacak”

Rektör Erdal, “Türk Müziği Bölümümüz ile Müzik ve Müzikoloji Bölümlerimizin ortak çalışması sonucu vücuda gelen '40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar' kitabında emeği geçen tüm konservatuvar ilgililerini tebrik ederken, Anadolu Üniversitesi yönetiminin sanata ve özelinde müziğe ilişkin desteğinin daimi olacağı sözünü de bu vesileyle tekrar etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Konservatuvar Müdürü Prof. Erol İpekli ise sunuş yazısında, “40. Vefat Yılında Hasan Ferid Alnar” kitabını sunmanın sevinci içinde olduğunu ifade etti. Ferid Alnar'ın hep ilklerin müsebbibi olduğunu dile getiren İpekli şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki ilk 'Türk' orkestra şefidir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın uzun yıllar ikinci şefliğini yürütmenin ardından birinci şefliğine atanan ilk Türk sanatçımızdır. Dünyada bilinen ilk kanun konçertosunu besteleyen ve kanun virtüözü kimliği ile ilk seslendiren kişidir. Buna ek olarak, bestecilik yönü çeşitlilik gösterir. Film müzikleri, tiyatro oyunları müzikleri gibi birçok eseri mevcuttur. Ferid Alnar düzeyinde sanatçı ve müzisyen yetiştirmenin önemine ve gerekliliğine inanan bir yönetim olarak, öğrencilerimizi hem makam hem çoksesli müzik sahasında yetiştirirken örnek olarak Alnar ve onun dönemindeki diğer sanatçılarımızı alıyoruz. Alnar'ın tüm kimlikleriyle irdelendiği sempozyum ve panel oturumları yanı sıra 'Alnar'a Armağan' başlığıyla taçlandırdığımız, Alnar'ın eserlerinden oluşan iki konserle kendisinin toplam 11 eserini seslendirmiş olduk. Başta Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası üyeleri olmak üzere konserlere katılan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim.”