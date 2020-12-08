41 ameliyat geçirdi, 12 yaşında yürüdü

Özel Ümit Batıkent Hastanesi'nde santral operatörü olarak çalışan Gökhan Kuşçu'nun hayatı tüm engellilere ilham verecek türden.

Fetal omurilik kanalının tamamen kapanmadığı doğumsal bir anomali olarak tanımlanan Spina Bifida hastası olarak doğan Gökhan Kuşçu bugüne kadar tam 41 ameliyat geçirmiş, yıllarca tekerlekli sandalye ile yaşayan Kuşçu, 12 yaşında yürümeye başlamış. Kuşçu, “Ameliyatlarım ben 3 aylıkken başlamış, yaşayacağıma ihtimal vermemişler, ben 12 yaşımda yürümeye başladım, 1980 yılında benimle birlikte bu hastalıkla doğan 23 çocuk varmış ve bugün yalnızca ben hayattayım, bugün yürüyebiliyorum, araba kullanıyorum, evliyim 2 yaşında bir oğlum var ve Özel Ümit Hastanesi'nde çalışıyorum” diye konuştu.

MOTİVASYON KAYNAĞIM

Ayakta durabilmek için sürekli ameliyat geçirdiğinden eğitim hayatının aksadığını ifade eden Kuşçu, “Ama kendi olanaklarımla çabalarımla kendimi eğitmeye ilerletmeye her zaman yeni şeyler öğrenmeye çalıştım. Bence herkes bir engelli adayı ve yarın ne olacağımız bilmiyoruz. Benim 2 yaşında bir oğlum var ve yaptığım her şeyi onun için yapıyorum. Benim hayattaki motivasyon kaynağım da bu” şeklinde konuştu.

GÜNDE 300 KİŞİ İLE KONUŞUYOR

Çalışma koşullarının engeline uygun olduğunu anlatan Kuşçu, “Ben 20 yıldır çalışma hayatının içindeyim, ilk defa fiziksel olarak yorulmadığım bir işte çalışıyorum. Hastanemizin fiziki koşulları benim için uygun” dedi.

Çalışma hayatında günde 250 -300 kişi ile konuştuğunu anlatan Kuşçu, “Tabi bunun da başka zorlukları var, bütün gün insanlarla konuştuğumuz için eve gittiğimizde pek konuşmuyoruz, sessizlik istiyoruz” şeklinde konuştu. Arayanların çoğunluğunun sorunlarıyla ilgili aradığını anlatan Gökhan Kuşçu, “Ben doğduğumdan beri hastanelerde olduğumdan ve sayısız ameliyat geçirdiğimden hastalık durumunu çok iyi biliyorum aslında ve onları çok iyi anladığımı düşünüyorum. Onlarla empati yapabildiğim için yardımcı olmak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

HAYATA KATILIYORLAR

Gökhan Kuşçu gibi çok sayıda engellinin hastanede kendilerine uygun birimlerde çalıştığını belirten Özel Ümit Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel ise, engelli istihdamına çok önem verdiklerini söyledi. İkiel, “Engelli personelimizin bizimle birlikte çalışması onların hayatın içine katılmasını sağlıyor. Engellilerin, Eskişehir'de kurumsal ve alanının en iyisi bir hastanede çalışmanın avantajlarını yaşadıklarını düşünüyorum” dedi.