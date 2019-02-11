41 farklı branştaki 50 kurs için bin 250 genç başvurdu

41 farklı branşta toplam 50 kurs için bin 250 gencin kayıt işlemleri tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından bahar döneminde gerçekleştirilecek 50 farklı kurs için kayıt işlemleri yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kayıtlar için uzun kuyruklar oluşurken bin 250 öğrencinin kayıt işlemi yapıldı. Kayıt işlemleri gerçekleşirken katılımcı gençlere sıcak çorba ikramı da yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde bahar döneminde açılacak yabancı dil ve kişisel gelişim branşlarında düzenlenen 41 farklı branşta 50 kurs 15-30 yaş arasındaki gençler, ücretsiz olarak kayıt yaptırdı. Öte yandan sivil toplum kuruluşları da açtıkları stantlar ile kendilerini tanıtıp, gençleri gönüllü olmaya teşvik etti. TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı), Eksi 25 Derneği, LÖSEV, TEMA, TEGV, Belki de Sensin Topluluğu, Bir Dileğin Olsun Dermeği Eskişehir, Sağlıklı Genç Yaklaşımlar Derneği, ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği), AKUT, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), TOY Gençlik Derneği ve GAMELAB açtıkları stantlarda bilgilendirme çalışmaları yaptı. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi standında da merkezin çalışmaları hakkında gençlere bilgiler verildi.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde bahar döneminde açılacak kurslar arasında; İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, işaret dili, diksiyon, yoga, Wing Tzun, beslenme ve diyet atölyesi, grafiti, bilgisayar ve programlamaya giriş gibi geniş bir yelpazede ve geliştirici yönleri ile dikkat çeken eğitimler yer alıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara kayıt yaptıran öğrenciler de memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne kendilerine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.