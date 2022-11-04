45 bin lira değerinde akü çalan hırsızlar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Odunpazan ilçesi Kanlıpınar mahallesinde bulunan baz istasyonunda meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan 12 adet jel akünün çalınmasıyla ilgili olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Odunpazarı Jandarma Komutanlığı tarafında başlatıldı. Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştirdiği düşünülen 4 şüphelinin kimlik bilgileri ele geçirildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, 4 şahıs “Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” olaylarının şüphelisi olarak tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden birinin 2 Kasım tarihinde tahliye olduğu tespit edildi. Daha sonra tahliye olan şüpheli "Baz İstasyonlarında Hırsızlık" olayı, şüphelisi olarak 4 Kasım tarihinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.