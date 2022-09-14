486 gündür tutuklu olan cinayet sanığı iftiraya uğradığını iddia etti

Eskişehir'de kıskançlık nedeniyle Emrah Sakarya'yı av tüfeğiyle başından vurduğu iddia edilen sanık mahkemede, ilişkisi bulunan kadının kendisine iftirada bulunduğunu kaydederek, “Daha önceki sabıkalarıma dayanarak beni cinayetle suçladı” dedi.

Eskişehir'de 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı. Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya'nın arkadaşı Defne U. (35), cinayeti itiraf etti. Defne U. maktul Emrah Sakarya'nın kayıp olmadığını, erkek arkadaşı Ömer B. (25) tarafından öldürüldüğü itirafında bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.'dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda Emrah Sakarya'nın cansız bedeni ve cesedin yanında olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Cinayet şüphelisi Ömer B. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ömer B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Emrah Sakarya'nın ailesi ve yakınları katıldı.

“Daha önceki sabıkalarıma bakarak beni cinayetle suçladı”

Mahkemede 1 yılı aşkın süredir tutukluluğu devam eden sanık Ömer B.'nin tekrar ifadesine başvuruldu. İfadesinde suçsuz olduğunu ve cinayeti itiraf eden Defne U.'nun kendisine suç attığını öne süren sanık, “Ben kendimi ifade edemediğim için suçsuz yere 2 yıldır tutukluyum. Defne benim daha önceki sabıkalarıma dayanarak beni cinayetle suçladı. Daha önce kavgalarım ve yaralamalarım oldu ancak ben cinayet işlemedim. Ben ölmemek için onunla arkadaşlığımı sürdürmek zorunda kaldım. Bu kadın hâlâ fuhuş ve uyuşturucu işi yapmaktadır” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, iddia makamına mütalaa hazırlaması için süre verilmesi dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.