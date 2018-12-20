5 asırlık Osmanlı eserine saygısızlık

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait olan tam 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi, çevresindeki duvarlarını kirleten çirkin yazılar ile dikkat çekiyor.

1517 yılında Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı bölgesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekânların başında gelen tarihi külliye; cami, şadırvan, medrese, talimhane, imaret, harem, türbe ve 2 kervansaraydan oluşuyor. 500 senelik tarihi yapının duvarları ise şuanda kimliği belirsiz ve duyarsız kişi veya kişiler tarafından adeta karalanıyor, argo yazılarla kirletiliyor. Civarda yaşayan ve yoldan geçerken yazıları gören vatandaşlar, duvarların bir an önce kirlilikten arınıp eski haline dönmesini istiyor.

Konuyla ilgili bölgede yaşayan bir vatandaş kendini bilen kişinin duvarlara yazı yazmayacağını belirterek, "Çocukluğumuz burada geçti. Çok güzel anılarımız var burada. Mahmut dedelerimiz var, evliyalarımız var. Burada aş evi vardı. Fakirler gelir yemek yerlerdi. 63 yaşındayım seneler önce bir güzellik vardı burada. Duvarlara pis insanlar yazı yazıyor. Temiz çocuklar yazmaz. Yani kendini bilen, görmüş, geçirmiş çocuklar yazmaz. Evlerimiz var tarihi eser bambaşka. Buraya geldiğim zaman bir ferahlık var, bir açıklık var. Bu yazıların silinmesini istemem mi, bu güzel şeye bu pislik nereden geliyor? Yeni yetişenler yapıyor, eski yetişenler kıymetini bilirler" dedi.

"Tarihimiz büyük, tarihimize sahip çıkalım"

Odunpazarı esnaflarından Yasin Uğur ise tarihe sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yazıların özellikle tarihi mekânlara yazılması çok çirkin. Odunpazarı önceden çok kötüydü, ama sonradan dönüşüm ve gelişimle restore edildi. Cumhurbaşkanımız ve Kültür Bakanlığımızın desteğiyle dönüşüm oldu. Bu yazıları da yazmak ayıp oluyor, özellikle tarihe karşı ayıp oluyor. Çünkü bizim tarihi bir mirasımız var. Kurşunlu Külliyesi'nde duvarlara gençler olur olmadık şeyler yazıyorlar. Sevgilisinin ismini, sokak yazılarını yazıyorlar. Bu çirkin. Bu Eskişehir'e de yakışmıyor, bizim Türklüğümüze de yakışmıyor, gençlere de yakışmıyor. Çocuklar yapmasınlar bu işleri. Bunlar tarihimize zarar veriyor. Çünkü biz tarihi olan bir milletiz, Osmanlı'ya dayanan bir milletiz. Tarihimiz büyük, tarihimize sahip çıkalım. Kendi evine yaz yazı bakalım. Olur mu? Olmaz. Kendi evini boyuyorsun güzelce, içini dışına pembeye, maviye boyuyorsun ama tarihi eser gelince dışına sprey boya ile değişik şeyler yazıyorsun. Hiç uygun olmuyor. Mezarlıklara giriyorlar, mezar taşlarını kırıyorlar. Yine oralarda kötü nahoş olayların olduğunu duyuyoruz. Olmaması gerekir. Türbelerimiz var, yatırlarımız var. Burada Şeyh Şehabeddin diye bir türbemiz var. Bunlar bölgenin maneviyatını ortaya çıkaran yerler" şeklinde konuştu.