5 bin kişiye iş imkanı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Kümesi Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD üyesi Yahya Kemal Yılmaz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni (EOSB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştüler. Görüşmede 5 bin kişiye yeni iş imkanı ortaya çıkaracağını ve şehir ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağladıklarını aktarıldı.

Gerçekleşen ziyarette MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Kümesi Başkanı Zeki Güvercin, Eskişehir'in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu söyleyerek, “Burada güçlü bir sanayi altyapısı var. Güçlü bir ihracat yapınız var. Eskişehir sanayisi katma değer üreten bir ilimiz. Eskişehir OSB'nin daha da gelişmesi ve yeni yatırımlar alması konusunda iş birliğine her zaman hazırız. Eskişehir OSB yönetiminin son yıllarda gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımları burada görme imkanına kavuştuk. Önümüzdeki dönemde her iki kurum arasında ortaklaşa çalışmalarımızı arttırmak arzusundayız” dedi.

5 bin kişiye yene iş imkanı

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'de OSB'nin mevcut durumu, pandemi döneminde yapılan çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar konusunda MÜSİAD heyetine bilgiler verdi. Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin yüksek teknolojili ürünler üreten ve ihraç eden bir OSB olduğunu ifade ederek, bu oranın yüzde 15 seviyesinde olduğunu yapılan yeni yatırımların devreye girmesiyle bu oranı önümüzdeki yıllarda yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Küpeli ayrıca, Eskişehir OSB'ye yeni yatırım noktasında son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaştıklarını, bölgeye yeni yatırımcıları kazandırma noktasında OSB Yönetiminin yoğun bir çalışma sarf ettiğini söyledi. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, son 4 yıllık dönemde OSB'den 87 yatırımcıya toplam 1 milyon 638 bin metrekare yeni yer tahsisi yapıldığını, bu yatırımların tamamlanıp devreye girdiğinde toplamda en az 5 bin kişiye yeni iş imkanı ortaya çıkaracağını ve şehir ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlayacağını aktardı.

Eskişehir OSB Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Diplomatik İlişkiler Kümesi Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD üyesi Yahya Kemal Yılmaz ile birlikte bölgedeki bazı firmalarda incelemelerde bulundular.