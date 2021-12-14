5 milyon 634 bin dal bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerinin, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile hangi koşullarda üretildiği belli olmayan kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmaları sürüyor. Bu kapsam 5 beş ayrı operasyonda yakalanan 7 şahsa ait bir iş yeri, bir depo ve dört araçta yapılan aramalarda, 5 milyon 634 bin 800 dal bandrolsüz kaçak makaron, 20 bin 240 dal sarılmış sigara ve 50 kilogram tütün ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.